Girne Belediyesi 5. Öykü Yarışması ödül töreni yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan çocuk ve gençlerin aileleri ve öğretmenlerinin de katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde, katılımcı çocuk ve gençlere katılım belgeleri, dereceye girenlere de ödülleri verildi.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından, Değerlendirme Kurulu'nda yer alan Ceyhan Özyıldız (Öykü Kitabı Yazarı, Fotoğrafçı), Emrah Öztürk (Öykü Kitabı Yazarı, Akademisyen), Orhan Eskiköy ve Misli Kadıoğlu’na (Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri) yarışmaya koydukları katkı nedeniyle plaket takdiminde bulunuldu.Öykü yazarları Ceyhan Özyıldız, Orhan Eskiköy ve Emrah Öztürk’ün de yazma yolculukları konusunda kısaca konuşma yaptığı etkinlikte, okuma ve yazmanın önemi vurgulandı. Girne Belediyesi tarafından her yıl yapılan böylesi yarışma ve organizasyonların çocuk ve gençleri teşvik etmesi ve geleceğin düşünür ve yazarlarını yetiştirme açısından önemi vurgulandı. Öykü yarışmasının sonucunda, gelecek dönemde okullarla iş birliği içerisinde, öykü yazma atölyesi düzenlenmesi planlandığı belirtildi.Girne Beldiye Başkanı Nidai Güngördü, “İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki gençlerin ve çocukların, kitap okuması çok önemlidir ve kitap okurken de sorgulamaları çok önemlidir. Bu sorgulama esnasında çocukların yazma dürtüsü ortaya çıkmaktadır. Biz belediye olarak bunun farkındayız dolayısı ile biz böyle yarışmalarla çocuklarımızı cesaretlendirme amacı taşımaktayız.” ifadelerini kullandı.Birbirinden değerli 3 hocanın çocukların yazdıklarını değerlendirmeye aldıklarını kaydeden Güngördü: “ Aslında katılmak o cesareti göstermek bizim için çok önemliydi. Dereceye girmekte süsü olarak düşünüyorum.”dedi.Öykü yarışmasına katılan bütün çocukları canı yürekten kutladığını belirten Güngördü, “Üretmek tabii ki çok önemlidir ve üreten insan her zaman en iyisini yapmakla yükümlüdür diye düşünüyorum. Ben katılan, katkı koyan özellikle çocuklara ve onları teşvik eden ailelere, özveriyle çalışan belediye personeline ve hocalara çok teşekkür ederim. Böylesi bir yarışmayı 5. kez düzenlemekten de belediye olarak gurur duyuyorum ”dedi.Her yıl, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve eğitim gören tüm çocukların katılımına açık (9-10-11 yaş grubu), (12-13-14 yaş grubu), (15-16-17 yaş grubu) olarak üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada, değerlendirme kurulunun yaptığı puanlamalar çerçevesinde birinciler 1250 TL, ikinciler 1000 TL, üçüncüler 750 TL olan ödüllerini alırken, tüm katılımcılara kitap hediye edildi.Azra Aygün- “Evimizin Neşesi Biricik”-Şht Hasan Cafer İlkokuluBirinci Kategori İkincisi:İlkim Eğer-” Çalışmanın Hediyesi” -Şht Hasan Cafer İlkokuluBirinci Kategori Üçüncüsü:Sahra Mazlum- “Sahra’nın Güncesi”- Şht Hasan Cafer İlkokuluBeren Düzgen-“Şeftali Ağacı ve Biz”- Doğa Kolejiİkinci Kategori İkincisi:Beril Savaşçı- “Doğanın Sessiz Feryadı”- Doğa KolejiSelin Polatlı- “Doğam”- Oğuz Veli OrtaokuluSimay Gümüşay- “Hepimizin Evidir Dünya”-English School of KyreniaSudel Ulubey- “Kırmızıya Karışalım Kelebek”-19 Mayıs TMKEcem Başaraner- 17 Mart: Küçük Bir Kızın Doğum ve Ölüm Tarihi”- 19 Mayıs TMK