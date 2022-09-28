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MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek

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MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin TCG Osmangazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemileriyle icra ettikleri Açık Deniz Eğitimleri kapsamında yarın saat 08.00’den itibaren iki gemi tarafından Gazimağusa Liman önlerinde denizcilere özgü çımariva selamııyla Gazimağusa halkı selamlanacak

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MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Açık Deniz Eğitimleri kapsamında 29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek.
MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin TCG Osmangazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemileriyle icra ettikleri Açık Deniz Eğitimleri kapsamında yarın saat 08.00’den itibaren iki gemi tarafından Gazimağusa Liman önlerinde denizcilere özgü çımariva selamııyla Gazimağusa halkı selamlanacak.
Öğrenciler, 09.30 – 10.30 saatleri arasında Gazimağusa Zafer Anıtı'na çelenk sunup, Sulu Çember – Lemar Market güzergahında tabur yürüyüşü yapacak.
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