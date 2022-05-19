31 yıldan sonra ülkeye yeni müze

46 yıllık tarihe sahip demiryolu taşımacılığından günümüze kalan ve aslına uygun olarak restore edilen Güzelyurt’taki mal hangarı ve Güzelyurt Festival Parkı’nda bulunan tren lokomotifinin müze bahçesine yerleştirilmesiyle birlikte Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi halkın ziyaretine açıldı

Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi halkın ziyaretine açıldı.

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “31 yıldan sonra, ülkeye yeni bir müze kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Turizmde hedeflerle ilgili konuşan Ataoğlu, gelirleriyle cari açığın yüzde 60’ını karşılayan Turizm Bakanlığı’nın en az bütçeye sahip bakanlık olmasından üzüntü duyduğunu kaydetti.

Konuşmasında, her ilçeye bir müze hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Fikri Ataoğlu, tüm ilçelerde bu çalışmaları başarabilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenledikleri çalıştayda turizmden en az payı alan doğu ile batı bölgeleri için müzelerin açılmasının önemli olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Ataoğlu, bu yönde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ataoğlu, Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi’nin önümüzdeki süreçte bölgeye gelecek turistlerin ziyaret noktası olacağını vurgulayarak, bu sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yakın zamanda Lefke’de de maden müzesinin hayat bulması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Ataoğlu, “1991 yılından bugüne ülkemizde müze açılmadı. 31 yıl sonra açılan yeni müzelerle alternatif turizm modelleri için altyapılar oluşturuyoruz. Bu da bize heyecan ve mutluluk veriyor” dedi.

Ataoğlu, Turizm Bakanlığı ile ilgili olarak bütçe ve buna bağlı olarak personel ve diğer eksikleri dolayısıyla, istenen yatırımların yapılamadığını belirtti.

Ataoğlu, “Müze ve ören yerleri ile birlikte turizmden elde edilen gelirler, KKTC cari açığının yüzde 60’lık kısmını karşılarken, her bütçe döneminde ifade ettiğimiz gibi, en az bütçeye sahip olan bir bakanlık olmasından üzüntü duyuyorum” dedi.

Ataoğlu, müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirlerin Maliye Bakanlığı’na aktarıldığını, müze ve ören yerlerinin ihtiyaç duyduğu personel, restorasyon, bakım ve diğer giderler için gerekli kaynağın bulunamadığına dikkati çekti.



