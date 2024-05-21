“Genç Kalemler Projesi”nin ödülleri verildi

“Genç Kalemler Projesi Kompozisyon Yarışması"nın birincisi GMTMK öğrencisi Belinay Hatice Çekingen, ikincisi Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tomris Kurtoğlu, üçüncüsü GMTMK öğrencisi Ela Ersan ve Jüri Özel Ödülü’nün sahibi de GMTMK öğrencisi Özde Taştan oldu

“Kelimelerle değişim başlat, zorbalığa karşı güç senin elinde” sloganıyla liseler arasında düzenlenen “Genç Kalemler” isimli kompozisyon yarışmasının ödülleri verildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kuzey Kıbrıs Turkcell, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Girne Vatan Lions ile Mağusa Kale Lions kulüpleri iş birliğinde Gazimağusa merkez okullarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın ödül töreni Gazimağusa’da Palm Beach Otel’de yapıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmalarını, Toplumsal Gelişim Hareketi Kurucu Genel Koordinatörü Enes Obuz, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Harbiye Şenyüz, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Seray Gürün yaptı.



Ödül törenindeki konuşmalarda yarışmanın konusu olan siber zorbalığa değinilerek, farkındalık oluşturmak amacıyla mesajlar verildi. Konuşmalarda, interneti kontrollü ve bilinçli kullanmak gerektiği, önemli bilgi ve şifrelerin paylaşılmasının sakıncaları örneklerle aktarıldı. Siber zorbalığın bir suç olduğunun paylaşıldığı ödül töreninde, yönetmenliğini Mert Can Mavi’nin üstlendiği, proje için özel olarak çekilen “Siber Sessizlik-Yaren’in Çığlığı” isimli kısa film de izlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, Polis Çavuşu Mustafa Ersözlü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeşim Çıraklı’nın siber zorbalık konularında yaptıkları sunumların ardından projede yer alan okullar ve destek veren öğretmenlere katılım ve teşekkür belgeleri verildi. Ardından da dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

“Genç Kalemler Projesi Kompozisyon Yarışması"nın birincisi GMTMK öğrencisi Belinay Hatice Çekingen, ikincisi Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tomris Kurtoğlu, üçüncüsü GMTMK öğrencisi Ela Ersan ve Jüri Özel Ödülü’nün sahibi de GMTMK öğrencisi Özde Taştan oldu.