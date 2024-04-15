banner913
banner932
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
27 0
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
21 0
 
Kaymaklı, hayata döndü
Kaymaklı, hayata döndü
50 0
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
23 0
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
55 0
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
42 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
37 0
banner1012

Gazimağusa’daki festivalde sergi, panel ve atölye çalışmaları yapıldı

banner1020

Famagusta New Museum(FNM) Festivali, bir dizi etkinlikle Gazimağusa’da gerçekleşti. Festival, Bandabuliya'da proje ekibinin açılış konuşması ile başladı. Programın ilk sunumunu yapan Aysu Arsoy ve Hacer Başarır yaptı. İkili, programı Delik Plajı ile ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını konuklarla paylaşarak açtı. Program Aysu Arsoy’un ‘Cabinet of Lost Memories’ projesiyle ilgili konuşması ile devam etti.

banner974
Gazimağusa’daki festivalde sergi, panel ve atölye çalışmaları yapıldı
banner971
Etkinlik çerçevesinde Melita Couta, Aysu Arsoy, Avghi Frangopoulou ve FNM ekibi tarafından verilen rehberli sergi turları da yapıldı.  Panel serisi İtalyan fotoğrafçılar Lavinia Parlamenti ve Manfredi Pantanella'nın projesinin tanıtımı ile sonra erdi.
 
Bandabuliya’daki program, simültane halde gerçekleşen iki farklı atölye ile devam etti. Sanatçı Eleni Odysseos geleceğin Mağusa Portakal Festival’ini ele alan bir poster yapma atölyesi gerçekleştirdi.
 
Bir diğer festival mekanı olan Olağandışı Şeyler’de ise gün boyunca Mitos Peformans Sanatları Merkezi tarafından, şair ve sanatçı Elena Toumazi Rembelina'nın şiir ve çizimleriyle yaratılan animasyon video seyircilerle buluştu.
 
Festival Gazimağusa Kale Pasajı’nda gerçekleşen müzik programı ile sona erdi. Festival kapsamında Cemre Arca ve İnal Bilsel'in büyüleyici performanslarını ve onlara ilham veren konuları dinleyicilerle paylaştı. Festival, Annie Damianou’nun DJ seti ile sonra erdi.  
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.