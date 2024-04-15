Bahar Şenliği Sporting Turnuvası gerçekleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocağı dün Bahar Şenliği Sporting Turnuvasını gerçekleştirdi. Beş kategoriden oluşan turnuvaya, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal ve CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Gündağ katıldı ve kazananlara ödülleri takdim edildi.
Genç kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:
1-Halil Turay
2- Laran Nazlı
3- Baran Nazlı
Avcı kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:
1-Cemal Öncüler
2-Cem Güleryüz
3-Göker Madencioğlu
Atıcı kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:
1-Hakan Yamaner
2-Ali Somoncu
3-Sinan Kuşçu
Veteran kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:
1-Ahmet Yamaner
2-Ali Aşık
3-Bülent Kibar
Kadın kategori ödüllerini kazananlar ise şu şekilde:
1-Derya Hüseyin
2-Emine Özçetiner
3-Melek Güleryüz
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