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Bahar Şenliği Sporting Turnuvası gerçekleştirdi

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Bahar Şenliği Sporting Turnuvası gerçekleştirdi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocağı dün Bahar Şenliği Sporting Turnuvasını gerçekleştirdi. Beş kategoriden oluşan turnuvaya, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal ve CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Gündağ katıldı ve kazananlara ödülleri takdim edildi.
 
Genç kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:
1-Halil Turay
2- Laran Nazlı
3- Baran Nazlı
 
Avcı kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:
1-Cemal Öncüler
2-Cem Güleryüz
3-Göker Madencioğlu
 
Atıcı kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:
1-Hakan Yamaner
2-Ali Somoncu
3-Sinan Kuşçu
 
Veteran kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:
1-Ahmet Yamaner
2-Ali Aşık
3-Bülent Kibar
 
Kadın kategori ödüllerini kazananlar ise şu şekilde:
1-Derya Hüseyin
2-Emine Özçetiner
3-Melek Güleryüz
 
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