Bahar Şenliği Sporting Turnuvası gerçekleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocağı dün Bahar Şenliği Sporting Turnuvasını gerçekleştirdi. Beş kategoriden oluşan turnuvaya, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal ve CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Gündağ katıldı ve kazananlara ödülleri takdim edildi.Genç kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:1-Halil Turay2- Laran Nazlı3- Baran NazlıAvcı kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:1-Cemal Öncüler2-Cem Güleryüz3-Göker MadencioğluAtıcı kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:1-Hakan Yamaner2-Ali Somoncu3-Sinan KuşçuVeteran kategori ödüllerini kazananlar şu şekilde:1-Ahmet Yamaner2-Ali Aşık3-Bülent KibarKadın kategori ödüllerini kazananlar ise şu şekilde:1-Derya Hüseyin2-Emine Özçetiner3-Melek Güleryüz