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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tiyatro Kursları Başlıyor

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tiyatro kursları başlıyor. Kurslar dört farklı yaş grubuyla ve her grubun farklı eğitmenleriyle yapılacak

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tiyatro Kursları Başlıyor


-Çocuk, Gençlik ve Yetişkinler 


Verilen bilgiye göre, 8-10 yaş grubu Çocuk ekibi çalışması, 17 Ekim’den itibaren her pazartesi saat 17.00’da Asu Demircioğlu eğitmenliğinde,



11-14 yaş grubu Gençlik ekibi çalışması, 18 Ekim Salı gününden itibaren her salı saat 17.00’da Nehir Demirel ve Aytunç Şabanlı eğitmenliğinde,



15-18 yaş grubu gençler 18 Ekim’den itibaren her salı 18.30’da Melis Günalp eğitmenliğinde,



19 yaş ve üzeri olan yetişkinler ise, 20 Ekim’den itibaren her perşembe saat 18:00’da Cem Aykut eğitmenliğinde yapılacak. Tüm kurslar Merkez Lefkoşa’da yapılacak.



Detaylı bilgi için 227 87 82 numaralı telefon aranabilir.

 
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