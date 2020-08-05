Futbolcudan sahada sürpriz evlenme teklifi

Mutluyaka Spor Kulübü Oyuncusu Zihni Öztürk, maç izlemeye gelen kız arkadaşına, sahada sürpriz evlilik teklifi yaptı.Mutluyaka Spor Kulübü Oyuncusu Zihni Öztürk, maç öncesi, Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda gerçekleştirdiği sürpriz evlilik teklifi için özenli bir hazırlık yaptı.Kız arkadaşı, stada maç izlemeye gelen Zihni Öztürk, sahaya çıkarken takım arkadaşları ile pankart açtı.Evlilik teklifinin yazılı olduğu ve fotoğraflarının bulunduğu pankartı gören genç kız, büyük bir şaşkınlık yaşadı. “Benimle evlenir misin?” yazan pankartın önünde genç çift, birbirine sarıldı. Takımın renklerindeki balonlar ve romantik müzik eşliğinde Zihni Öztürk, yüzüğü Remziye Şafaklı'ya taktı.Takım arkadaşları da genç çiftin sevincine ortak oldu ve çifti tebrik etti. Mutlu tabloyu gören taraftar ve seyirciler de duygu dolu anlar yaşadı.Mağusa Haber Ajansi ailesi olarak bizler de "Zihni Öztürk ve Remziye Şafaklı" çiftini tebrik eder, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.