Dikkat! Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için acilen A RH Pozitif trombosit kana ihtiyaç bulunuyor.
Kan vermek isteyenler 0542 851 47 07 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.
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