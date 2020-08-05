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Dikkat! Acil kan aranıyor

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Dikkat! Acil kan aranıyor
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için acilen A RH Pozitif trombosit kana ihtiyaç bulunuyor.

Kan vermek isteyenler 0542 851 47 07 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.
 
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