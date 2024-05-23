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FOGEM'in 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali 3 Haziran’da başlıyor

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KKTC Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali 3-9 Haziran’da yapılacak.

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FOGEM'in 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali 3 Haziran’da başlıyor
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FOGEM’den verilen bilgiye göre, bu yıl festivale Türkiye, Kazakistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Kırgızistan’dan ekipler de katılacak.
İlk gösterileri 4 Haziran Salı günü Lefkoşa’da yapılacak festival kapsamında Girne, Dikmen, Beyarmudu ve Çatalköy’de de gösteriler düzenleyecek.
Uluslararası Festivaller Birliği (CIOFF) ve Türkiye Uluslararası Festivaller Birliği’nin (UFB) resmi üyesi olan festivalde, Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek ekiplerin yanı sıra FOGEM ve diğer merkezlerin çocuk halk dansları grupları sahne alacak. 
Geleneksel olarak gerçekleştirilen “FOGEM ile Yaz Bembeyaz” etkinliği ise 7 Haziran Cuma gecesi Girne’de gerçekleştirilecek.
 
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