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Evkaf “İyilik Günlükleri” UNESCO’da

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 2015 yılında “İyilikte Yarışalım” sloganıyla başlatılan “İyilik Günlükleri” projesinin uluslararası ülkelerde de kullanıldığı bildirildi.

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Evkaf “İyilik Günlükleri” UNESCO’da
 


Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, çocuklara gün içerisinde yaptıkları iyilikleri yazması için hediye edilen ve karşılık beklemeden iyilik yapmayı öğreten “İyilik Günlükleri” projesinin, Türkçe ve İngilizce dillerinin yanı sıra ilk kez İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rusça olmak üzere 4 farklı dilde basıldığı kaydedildi.

Açıklamada, günlüklerin, geçtiğimiz günlerde Meksika’da gerçekleşen UNESCO’nun Uluslararası Halk Dansları Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyonu’nda (CIOFF) ülke temsilcilerine hediye edildiği belirtildi.



Meksika’daki toplantıda farklı ülkelerden gelen temsilcilerin projeyi ülkelerinde de uygulamak istediği ifade edilen açıklamada, 19 ülkenin temsilcilerinin günlükleri kendi dillerine çevireceklerinin bilgisini verdiği kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ataların miras bıraktığı iyilik medeniyetini çocuklara aşılamaktan gurur duyduğu vurgulanan açıklamada, “İyilik Günlüklerinin” düzenli olarak okullara dağıtıldığı ve uluslararası bağlantılar kullanılarak, yabancı ülkelere de gönderildiği bildirildi.
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