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Gaziantep Karkamış'a havan saldırısı

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı yapıldı. İçişleri Bakanı Soylu saldırılar nedeniyle bir öğretmen, bir öğrenci olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. İlçeye dün akşam saatlerinde de roket saldırısı düzenlenmişti.

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Gaziantep Karkamış'a havan saldırısı


Gaziantep'in Karkamış ilçesine yeniden havan saldırısı düzenlendi.

Havanların bazılarının yerleşimin olduğu alanlara düştü.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca yapılan üç havan atışı ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle 6 kiş yaralandı. Hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk. Bir tanesi de öğretmen" açıklamasını yaptı. 

Vali Davut Gül, saldırılarda 2'si ağır 6 kişinin de yaralandığını söylemişti.

SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep Karkamış'a havan saldırısı: 3 can kaybı

OKULLARIN CAMLARI KIRILDI

Saldırılar da bazı okulların da isabet aldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, top atışlarının yarattığı basınç nedeniyle bazı okulların camlarının da kırıldığını kaydetti. 

DÜN DE SALDIRI YAPILMIŞTI

İlçeye dün de roket saldırısı yapılmıştı. Terör örgütü YPG/PKK tarafında Karkamış'a atılan dört roket boş alana isabet etmişti. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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