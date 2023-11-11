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Evkaf İyilik Gönüllüleri Gazze için yürüyüş ve kermes düzenledi

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Evkaf İyilik Gönüllüleri Gazze için yürüyüş ve kermes düzenledi
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Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından Güzelyurt‘ta Gazze’ye destek yürüyüşü yapıldı.


Destek yürüyüşüne vatandaşlar da katılım gösterirken, açılan pankartlarda “Gazze’li çocukları Öldürmeyin”, “Gıda ve İlaç Gazze‘deki çocuklar için” yazıldı.
Evkaf iyilik Gönüllüleri’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Açık Pazar’da düzenlenen kermes geliri de Gazze’deki çocuklara ulaştırılacak.


Vakıflar Genel Müdür İbrahim Benter yaptığı konuşmada, en acil şekilde Filistin’deki çocukların öldürülmesinin durdurulmasını istediklerini vurguladı.
“Milletin dini ne olursa olsun tüm çocukların öldürülmesine karşıyız.” diyen Benter, “Çocuk öldürmek bir insanlık suçudur.” ifadelerini kullandı.
 
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