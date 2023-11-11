Aydınköy sakini olan ve dün evinden ayrılarak geri dönmemesi nedeniyle aranmakta olan Rasım Özparlak bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre dünden beridir kayıp olduğu bildirilen Aydınköy’de sakin Rasım ÖZPARLAK, yapılan aramalar sonucunda bugün saat 16:00 sıralarında Yayla köyü Dallas Bölgesi mevkiindeki arazi içerisinde bulundu. Bahse konu şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, arama faaliyetlerine katkı yapan herkese teşekkür etti. Soruşturma devam etmekte.