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“Engelsiz Dans”ın 5’inci dönem çalışmaları başladı

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“Engelsiz Dans”ın 5’inci dönem çalışmaları başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından düzenlenen “Engelsiz Dans”ın 5’inci dönem çalışmaları TUFAD Salonu’nda başladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı okullardan özel gereksinimli bireylerin katıldığı çalışmalar covid-19 tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeli ve maske takılarak yapılıyor.

Haftada bir kez gerçekleşen kurslar eğitmenler Zeki Tuncelli, Bekir Soyel ve Çisem Yetkiner tarafından veriliyor. Kurslarda özel gereksinimli bireyler modern ve Kıbrıs halk danslarıyla ilgili temel hareketleri öğretiliyor. Dans çalışmaları sonucunda hazırlanan kareografileri aileleri ve toplumla paylaşan engelli bireylerin hem sanat yoluyla özgüvenlerinin arttırılması hem de sosyalleşmeleri hedefleniyor.

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