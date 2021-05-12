Engelli çocuklar yararına anlamlı etkinlik

Has Bahçe Direktörü Mehmet Erekli etkinlikten elde edilen gelirin yarısını engelli çocuklar için bağışladı.
Yaşam Gazetesi Direktörü Emine Űreten Mehmet Erekli’yi plaketle onurlandırdı.
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