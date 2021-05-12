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Engelli çocuklar yararına anlamlı etkinlik

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Has Bahçe'de Farkındalıkla Yaşam Gazetesi ile engelli çocuklar yararına sabah kahvaltısı düzenlendi

Engelli çocuklar yararına anlamlı etkinlik
Has Bahçe Direktörü Mehmet Erekli etkinlikten elde edilen gelirin yarısını engelli çocuklar için bağışladı.


Yaşam Gazetesi Direktörü Emine Űreten Mehmet Erekli’yi plaketle onurlandırdı.
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