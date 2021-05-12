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İlla ki birilerinin canının yanması mı lazım?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde sakin bazı vatandaşlarımız, bölgelerinde bulunan ara yollardan birinde bulunan fotoğraftaki telefon direğinin devrilmek üzere olduğunu belirterek bu konuyla ilgili sitemlerini paylaştılar.

İlla ki birilerinin canının yanması mı lazım?
 
Bölge sakini vatandaşlarımız, telefon direğinin yıllar içinde esnemesi sonucunda eğildiğini ve son günlerde adeta yola devrilecekmiş gibi durduğunu belirterek “İnşallah yetkili merciler bu direğe birilerinin başına devrilmeden müdahale eder ve birilerinin canı yanmaz” dediler.
Bu direkle ilgili defalarca ilgili makamlara müracaatta ve şikayette bulunduklarını söyleyen bölge sakinleri “İlla ki birilerinin canı yanacak ve öyle müdahale edecekler herhalde” diyerek sitem ettiler.
Bu direğin eğrilmesi nedeniyle mi bilmediklerini ama evlerinde sürekli, olarak ev telefonlarının arıza gösterdiğini de belirten vatandaşlarımız, yetkilileri bu direğe müdahale etmeleri için göreve davet ettiler.
 
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