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Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin Girne’deki satış ve üretim noktası açıldı

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Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin Girne’deki satış ve üretim noktası açıldı
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Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin Girne’deki satış ve üretim noktası “Emek Atölyesi” dün açıldı.
Emekçi Kadınlar Kooperatifi tarafından verilen bilgiye göre açılışa, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekillleri Ürün Solyalı, Ongun Talat, Fide Kürşat ve Fikri Toros, bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç ile oda koordinatörü Hürrem Tulga katıldı.
Kooperatif üyesi kadınların çeşitli ürünlerinin satışa sunulduğu Emek Atölyesi  hafta içi her gün 9.00-16.00 arasında açık olacak.

Kişi

Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi açılışta yaptığı konuşmada, Kooperatifin üreten kadınlara hem üretim imkanı sağlamak hem de ürünlerinin pazarlanmasında fırsat yaratmak amacıyla kurulduğunu ifade etti. Daha önce etkinliklerde satışa sunulan ürünlerin artık belirli bir adreste olacağını söyleyen Kişi, geleneklere göre üretilen ürünlerin belli standartlarının oluşturulması için çalıştıklarını ifade etti.
Yakın zamanda bir de Bandabulya projeleri olduğunu kaydeden Kişi, “Umarım o GİKAD ile birlikte yürüttüğümüz o projede, Girne Belediye Başkanımız Murat Şenkul’un bize verdiği fırsat doğrultusunda çok daha fazla kadına, ürünlerini satabilmek için yer açacağız. En önemlisi ise adamıza gelen turistlerin Kıbrıs’a özgü yiyecek ve el işlerini aramadan hemen bulabileceği bir merkez olacak. Bandabulya projesi tam bir gastronomi evi şeklinde düzenlenmiştir. Bandabulya projesini de en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Kişi’nin konuşmasının ardından Kooperatifin kurucu üyelerine sertifikaları takdim edildi  ve etkinlik müzik ve çeşitli ikramlarla devam etti.  
 
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