Akova, Mehmet abisine ağlıyor

Mesarya bölgesi köylerinden Akova sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Evinin bahçesinde zeytin topladığı sırada aniden rahatsızlanan Mehmet Gürsev (E-71), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Polis açıklamasına göre, Akova’da dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

