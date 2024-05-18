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Elis Sermaye, artık Küçük Bersy Cortez

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Uluslararası arenada, büyük gururumuz Elis Sermaye, artık Küçük Bersy Cortez diye çağrılıyor...

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Elis Sermaye, artık Küçük Bersy Cortez
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15 - 19 Mayıs Yunanistan Atina'da Loudraki tatil beldesinde, bu yıl 13'ncüsü yapılan geleneksel Salsa Spring Festival organizasyonunda, ülkemizin minik latin dansçısı Elis Sermaye, katıldığı Salsa ve Bachata Junior katagorilerinde, Bachata'da şampiyon, Salsa'da da şampiyonluğu kıl payı kaçırarak ikinci geldi.

4 Yıldır Elis'in üst üste şampiyonluğu elinde tutması, ulaşılması zor bir başarı olması, herkes tarafından takdir gördü. Bachata katagorisinde şampiyonluk kupasını, Bersy Cortez'in elinden alan Elis'e, organizasyon sunucusu dünyaca ünlü Farid tarafından, " litle Bersy, Bersy's daughter's" " küçük Bersy, Bersy'nin kızı " diye anons etmesi, geceye damga vurdu.

Elis, önümüzdeki ay İtalya Roma'da düzenlenecek Dünya şampiyonasında boy gösterdikten sonra, yeni bir kareografi hazırlığına girecek. Yaklaşık iki aylık hazırlıktan sonra, Elis iki önemli organizasyon için kolları sıvayacak. Tüm latin dans dünyasının gözlerinin üzerinde olacağı iki önemli organizasyonuna katılacak olan Elis, bu organizasyonlar için de, Elis'e önce Amerika, sonra da Mexico yolu gözükecek.
 
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