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EL-SEN görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i anacak

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EL-SEN görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i anacak
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EL-SEN, yarın görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i anacak.
EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’in yarın saat 10.30’da Balıkesir’de kabri başında anılacağını belirtti.
Tuğcu, Esmer’in yaslı ailesine ve sevdiklerine sabırlar diledi.
İbrahim Esmer, 30 Mart 2010 tarihinde Dikmen Trafo Merkezi'nde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı İstanbul Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Nisan 2010 tarihinde yaşamını yitirmişti.
 
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