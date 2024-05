Dünya Göçmen Kuşlar Günü… Gazimağusa Gülseren Göleti’nde etkinlik düzenlendi

“Dünya Göçmen Kuşlar Günü” sebebiyle, bu sabah Gazimağusa Gülseren Göleti’nde etkinlik düzenlendi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Peyzaj Mimarları Odası, Karpaz Dostları Derneği ve Toplumsal Varoluş Derneği’nin düzenlediği etkinlikte; Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu ile Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Peyzaj Mimarı Dr. Gülizar Eroğlu günün anlam ve önemi konusunda sunum yaptı.İnsanoğlunun yaşam şeklinin doğanın dengesini bozduğu vurgulanan sunumda, tüm canlıların bundan etkilendiğine dikkat çekildi.Sunumda, kısa sürede yeterli önlemler alınmadığı takdirde tüm insanlığın kötü şekilde etkileneceğinin altı çizildi.- “Bir an önce doğaya uygun yaşam şekline geçilmeli”2024 yılının temasının BM tarafından “böcekler” olarak belirlenmesinden dolayı böcekler konusunda özel sunum da yapıldı.Sunumda, böceklerin kuşların en önemli besin kaynağı olduğu ancak tarım ilaçları, doğal alanların hızla yok edilmesi, göllerin kuruması ve insan faaliyetleri sonucunda böceklerin hızla azalmasının kuşları etkilediği kaydedildi.Sunumda ayrıca, bir an önce doğaya uygun yaşam şekline geçilmesinin önemine işaret edildi.Etkinliğe katılanlar, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından kuş gözlemine geçti.