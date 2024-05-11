Lefkoşa’da adam öldürmeye teşebbüs: 2 kişi bıçaklandı, 1'i ağır

Lefkoşa’da bir barın önünde iki bar görevlisini bıçaklayan şahıs tutuklandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis basın bültenine göre, 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.K. (E-21), bugün saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir barın önünde, kendisini mekandan dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, bıçakla, barın güvenlik görevlisi K.P.’yi (E-25) sol göğüs kısmından ağır şekilde yaraladı.
“Taammüden adam öldürmeye teşebbüs eden” şahıs, daha sonra bıçağı yine barda çalışan Y.U.’ya (E-22) doğru sallayıp sol omuz kısmından yaralanmasına sebep oldu.
Olayda yaralanan K.P. ve Y.U., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
E.K. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.