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Lefkoşa’da adam öldürmeye teşebbüs: 2 kişi bıçaklandı, 1'i ağır

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Lefkoşa’da adam öldürmeye teşebbüs: 2 kişi bıçaklandı, 1'i ağır
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Lefkoşa’da bir barın önünde iki bar görevlisini bıçaklayan şahıs tutuklandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis basın bültenine göre, 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.K. (E-21), bugün saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir barın önünde, kendisini mekandan dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, bıçakla, barın güvenlik görevlisi K.P.’yi (E-25) sol göğüs kısmından ağır şekilde yaraladı.
“Taammüden adam öldürmeye teşebbüs eden” şahıs, daha sonra bıçağı yine barda çalışan Y.U.’ya (E-22) doğru sallayıp sol omuz kısmından yaralanmasına sebep oldu.
Olayda yaralanan K.P. ve Y.U., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
E.K. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
 
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