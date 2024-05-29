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Dünya Çocuk Günü Özel Konseri düzenleniyor

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Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde, Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, "Dünya Çocuk Günü Özel Konseri" düzenliyor.

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Dünya Çocuk Günü Özel Konseri düzenleniyor
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LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesinde çalışmalarını sürdüren LBO Çocuk Koroları 10.yıılını kutluyor.
Orkestra şefliğini Oskay Hoca’nın, koro şefliğini Hare Yakula‘nın üstlendiği özel konser, 31 Mayıs Cuma saat 20.00’de Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sinema) gerçekleştirilecek.
Yardımcı eğitmenliğini Petek Öztürk ve Yeşim Oran’ın yaptığı koro, Lefkoşa Belediye Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacağı konserde Minikler Korosu, Yıldızlar Korosu ve Çok Sesli Gençlik Korosu, klasik çocuk ezgileri, çok sesli düzenlemeler ve Kıbrıs şarkılarından oluşan zengin bir repertuar ile geceye imza atmaya hazırlanıyor.
Konserde “Çocuklar Barışla Doğsun” ve “Vapurum Üç Borulu” şarkılarını finalde tüm korolar hep beraber seslendirecek.
Konser programı şu şekilde:
“LBO Minikler Korosu - Sağ El İçeriye/ Amerikan Ezgisi, Uyarlayan: Erol Aykan, Vücudumuz /Saip Egüz, Haydi Biliniz / Saip Egüz, İpli Kukla/ Onur Erol
LBO Yıldızlar Korosu - İnatçı İki Keçi / Muammer Sun, Do-Re-Mi / Richard Rodgers, Banaha / Kongo Ezgisi, Al Yemeni Mor Yemeni /Kâmran Aziz , Whisper / Greg Gilpin, Tik Tak / Yavuz Durak
LBO Çok Sesli Gençlik Korosu - Starlight / Lin Marsh, Vem Kan segla förutan vind / İsveç Ezgisi, Cold Snap/ Deborah Craig Claar - Mary Hayes, Kokoleoko / Liberya Ezgisi, Uyarlama: Mary Donnelly
Final şarkısı (Tüm Korolar) - Vapurum Üç Borulu /Anonim , Çocuklar Barışla Doğsun /Sevan Nart.”
 
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