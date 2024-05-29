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Lefkoşa’da iki maç var

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Lefkoşa’da iki maç var
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Extend Erkekler Ligi 7.haftasında bu gece iki maç oynanacak.
Koopspor’un ligden çekilmesi ile bir takımın haftada bye geçeceği ligde bu gece Atatürk Spor Salonu’nda zorlu maçlar oynanacak.
İlk maçta saat 18.00’de Play-Off kovalayan üçüncü sıradaki Çetinkaya ile lider Caesar Larnaka Gençler Birliği mücadele edceek.
Ligin diğer mücadelesinde Soyer Aksu ile Baf Ülkü Yurdu saat 20.00’de  karşı karşıya gelecekler.
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