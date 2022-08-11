Döveç Group Yeni Projesi Querencia’yı tanıttı

Döveç Group’un yeni projesi Querencia İskele The Arkın Hotel’de muhteşem bir lansman gecesi ile tanıtıldı.Dün gece KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı ve Cumhurbaşkanı vekili Zorlu Töre, Başbakan, Bakanlar, İş insanları, ve Kuzey Kıbrıs Emlak sektöründen seçkin davetliler katıldı.Gecede konuşma yapmak üzere kürsüye sırasıyla Döveç Group Direktörü Burçin Döveç, Döveç Group Satış Müdürü Burcu Kurt, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve geceye katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekaleten Cumhuriyet Meclisi başkanı Zorlu Töre çıktı.Konuşmasına geceye katılanlara teşekkür ederek başlayan Burçin Döveç, Döveç Group olarak 30 yılı aşkın süredir Kıbrıs Türk toplumuna hizmet vermeyi, üretmeyi, istikrarla büyümeyi, geleceğe, çocuklarımızın yarınlarına yatırım yapmayı misyon edindiklerini belirtti.Konuşmasının devamında Querencia hakkında bilgiler veren Burçin Döveç, gecede ayrıca bir de süpriz açıkladı. “Senelerce vergi şampiyonlukları getiren ticari faaliyetlerimizin yanında, sosyal sorumluluk projelerimizi; çevre, eğitim, spor ve kültür alanında gerçekleştirirken ülkemize fayda sağlamayı görev edindik.” diyerek sözlerine devam ederken “2. Anı ormanımızla beraber bölgemizin ihtiyacı, bizim için de manevi değeri çok yüksek olan Muharrem Döveç ortaokulunu kısa bir süre içinde hayata geçireceğimizin müjdesini de buradan sizlere vermek istiyorum.” sözleri ile İskeleye yeni bir ortaokul kazandıracaklarının haberini de vermiş oldu.Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmalarında, Querencia’nın turizme,sektörüne ve dolaylı yollardan bir çok sektöre yapacağı katkılardan bahsederken, bölgede ciddi bir istihdam olanağı yaratacağından da bahsettiler. Ataoğlu konuşmasında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük gelir kaynakları olarak Turizm, İnşaat ve Eğitim Sektörleri sıralanır ve bu gecede görüyoruz ki Döveç Group bu üç lokomotif sektöre de katkı sağlayacak planlarla geliyor.” diye vurguladı.Projenin detaylı sunumunu gerçekleştirdiği konuşmasında Döveç Group satış müdürü Burcu Kurt ise şunları belirtti: “Denize 400 metre mesafede yer alan Querencia, eşsiz bir kumsal’ın tam karşısında, ilham veren masmavi manzarası, benzersiz yaşam alanları ve sosyal donatıları ile geleceğe ışık saçıyor. Bir bloğu otel olarak hizmet verecek, toplam dört bloktan oluşan ve 9. kattan başlayıp orta kısım bloklarda teraslanıp 28 kata kadar yükselen Querencia’da 365 gün lüks ve tatil gibi bir yaşam sizleri bekliyor. Tam karşısında bulunan 2 tane 5 yıldızlı otel projesi, Ada’nın en büyük casinosu, kesintisiz sahil manzarası, projenin ayrıcalıklı özellikleri, bölgenin kira ve gelişim potansiyeli Querencia’yı sürekli değer kazanan bir yatırıma dönüştürüyor.” Sunumunun devamında projenin Kıbrıs’a getireceği yenilikçi ve inovatif noktalara vurgu yapan Kurt, Extended Home System adını verdikleri yeni konseptin de duyurusunu yaptı ve Extend Home System ile ev sahiplerinin onlarca sosyal donatı ile evlerini ihtiyaçları doğrultusunda genişletebilecek olduklarından bahsetti ve Querencia’nın tanıtım videosunun gösterimine geçildi.Konuşmalardan sonra aylardır merakla beklenen projenin maket açılışı görkemli bir şekilde gerçekleştirilirken, tüm konuklar maketin önünde fotoğraflar çekildi.Geceye katılan konuklar projeye tam not verirken dans gösterileri, müzik dinletileri ile devam eden gece Dj Umut Özsoy’un canlı performansı ile son buldu.