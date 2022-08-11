Tufan Erhürman, hükümetin "siyasi hesaplarla" belediye sayısını azaltacağını, "niyetin reform olmadığını" söyleyerek, “Başa döndük... ‘Ben yaparım olur’ zihniyetiyle bu işi sonlandırmaya çalışıyorlar... " dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin "siyasi hesaplarla" belediye sayısını azaltacağını, "niyetin reform olmadığını" söyleyerek, “Başa döndük... ‘Ben yaparım olur’ zihniyetiyle bu işi sonlandırmaya çalışıyorlar... CTP buna müsaade etmeyecek” dedi.

Erhürman, “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili son gelişmeleri Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, belediye başkanları ve bazı MYK üyelerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Erhürman, önerileri üzerine Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan Ad-Hoc komitede ortak bir çalışma sonucunda yerel yönetimlerle ilgili kriterler oluşturulduğunu, çalışmaların doğru zemine çekilmesi, gerçek bir reform yapılması için uğraştıklarını ancak bunun sonuç vermediğini kaydetti.

-“Dert siyasidir”

Kendileriyle istişare edilmeden konunun UBP’nin üye çoğunluğu bulunduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne çekildiğini söyleyen Erhürman, “Dert siyasidir… Parmak hesabıyla yerel yönetimlerin kaosa sürüklenmesi eğilimi belirdi… ‘Bu belediye benimdir, şu belediye ortağımındır’ hesaplarıyla sistemi reforme etmek yerine deforme edecek, yeni kaos yaratacak bir yere gidiyorlar… Buna müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

-“Doğru yönetilen belediyelerde işlerin böyle gitmediğini anlattık”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“ ‘Belediyeler batıyor, sayılarını azaltırsak belediyeleri batırmaktan kurtarırız... Bunun adına da reform deriz’ anlayışından yola çıkıldı. Başlangıçta bunun doğru olmadığını, devlet katkısı yetersiz olsa da, mali sıkıntı yaşansa da doğru yönetilen belediyelerde işlerin böyle gitmediğini anlattık”

CTP’nin reform istediğini, sürecin fırsata dönüşmesi için çaba sarf ettiğini söyleyen Erhürman, “Yerinden yönetim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi; mali ve idari özerkliğin sağlanması; mali denetimin yeniden düzenlenmesi” önerilerini ortaya koyduklarını söyledi.

Erhürman, seçime az süre kaldığından hükümete belediyelerde iki kademeli sistemi kurmayı; belediyeleri coğrafi açıdan kümelendirip paylaşımlı hizmet modeli oluşturulmasını, kent belediyeleri yaratılarak merkezden buraya yetki aktarılmasını ve yerinden yönetimin hayata geçirilmesini, belediyelerin kapatılmasını değil paylaşımlı iş birliği de önerdiklerini kaydetti.

Erhürman, yerel yönetimlerle ilgili seçimlerin ertelenmesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını da anımsattı.

-“Tatmin edici hiçbir açıklama yok”

CTP Genel Başkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Belediyelerin sayısının azaltılmasının reform anlamına geldiğini düşünmüyoruz. Bizim önerimizde sayı azaltmak yoktur… 12,13, 14 sayısı konuşuluyordu. 18 dendi… Güney Mesarya’da şu an 5 belediye var; 4 belediye bir tarafa, Beyarmudu Belediyesi diğer tarafa kondu.

Kuzey Mesarya’da Geçitkale ve Serdarlı bir pakete kondu; Tatlısu Belediyesi, ayrı yerde tutuldu. Bu konuda hiçbir tatmin edici açıklama yok. Dert siyasidir… Bu, siyasi tercihtir. Kasaba pazarlığıyla rakamlar üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Dert, iş yaptım gibi görünmedir… Bu belediye benimdir, şu belediye ortağımındır hesaplarıyla sistemi reforme etmek yerine deforme edecek, yeni kaos yaratacak bir yere gidiyorlar.”

Erhürman, buna müsaade etmeyeceklerini, İdari komite toplantısında da bunu ortaya koyacaklarını belirtti.