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Acil kana ihtiyaç var

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Acil kana ihtiyaç var
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan Fetine Rahvancıoğlu adına AB Rh+ kan aranmaktadır. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 0533 849 54 66 numaralı telefondan Tolga Rahvancıoğlu’na veya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankasından Fetine Rahvancıoğlu adına bağışta bulunabilirler.
 
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