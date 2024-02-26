Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan Fetine Rahvancıoğlu adına AB Rh+ kan aranmaktadır. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 0533 849 54 66 numaralı telefondan Tolga Rahvancıoğlu’na veya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankasından Fetine Rahvancıoğlu adına bağışta bulunabilirler.
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