banner913
banner932
Görev şehidi sendikacılar anıldı
Görev şehidi sendikacılar anıldı
8 0
En çok yağış Alsancak'a düştü
En çok yağış Alsancak'a düştü
11 0
 
Pahalılıkta dünya beşincisiyiz!
Pahalılıkta dünya beşincisiyiz!
15 0
U16 Milli Takımı için seminer düzenlendi
U16 Milli Takımı için seminer düzenlendi
14 0
İki kredi paketi birden
İki kredi paketi birden
37 0
Liderimiz törenlerle anılacak
Liderimiz törenlerle anılacak
15 0
Ağrotur'a güneş parkı
Ağrotur'a güneş parkı
48 0
banner996
banner985

Gençlik Dairesi ile MAGEM Maraş işbirliğinde etkinlikler düzenlenecek

banner989

banner974
Gençlik Dairesi ile MAGEM Maraş işbirliğinde etkinlikler düzenlenecek
banner971
Gençlik Dairesi ile Mağusa Gelişim Merkezi MAGEM Maraş işbirliğinde  etkinlikler düzenlenecek.
Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın yazılı açıklama yaparak, Mağusa'da yer alacak etkinlik programıyla ilgili bilgi verdi ve her hafta tekrarlanacak etkinliklerin MAGEM Maraş merkezinde olacağını kaydetti.
2 Şubat Cuma günü saat 17.00 da Uzm. Klinik Psikolog Zeynep Doğan ile 12-18 yaşa yönelik “Duygular benim arkadaşım”;  6 Şubat Salı günü saat 17.00'de ise ebeveynlere yönelik “12-18 yaşındaki çocuklarımızla iletişim kurmak” konulu etkinlikler yapılacak.
3 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de 8-11 yaş grubu ile saat 15.15'te ise 12-14 yaş grubu ile Arzu Gezer’le “Eğlenceli Matematik Atölyesi” etkinliği gerçekleştirilecek.
Muharrem Karaşahin’le 12-18 yaşa yönelik “Gençler için Bachata ve Salsa Kursları ise 7 Şubat Çarşamba günü başlayacak.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.