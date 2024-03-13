DAÜ’de kadın milletvekillerinin katılımıyla panel düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle 15 Mart'ta Cumhuriyet Meclisinde görev yapan kadın milletvekillerinin katılacağı panel düzenlenecek.

DAÜ’den yapılan duyuruya göre, panel 15 Mart Cuma saat 09.30'da İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA-5 Salonu'nda yer alacak.



Moderatörlüğünü DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu'nun yapacağı panelde Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemin Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Dr. Dt. Filiz Besim ve bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars konuşmacı olarak yer alacak.



Panelde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların siyasetteki temsili ve kadın milletvekillerinin KKTC Cumhuriyet Meclisindeki rolü konuları ele alınacak.

