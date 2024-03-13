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2 iş kazasında 2 işçi yaralandı

Boğazköy’de ve Lefkoşa’da meydana gelen iş kazalarında iki kişi yaralandı, bir kişi ise ihmalden dolayı tutuklandı.

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2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
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Polisten yapılan açıklamaya göre, Boğazköy’de dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında, H.G.(E-40), arıza yapan paletleme makinesini gerekli önleyici tedbir almayı ihmal ederek tekrar çalıştırdı ve o sırada palet üzerindeki su kolisini tamamlamaya çalışan Muhammad Shahroz’un (E-22) başının paletleme makinesine sıkışıp yaralanmasına sebep oldu.
Muhammad Shahroz kaldırldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, H.G. tutuklandı.



-Yüksekten düşen işçi de yaralandı
Öte yandan, dün saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da yaşanan iş kazasında, Hasan Kabaali (E-45) üst kat için su borularını yapıştırdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2.20 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. Kabaali, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
 
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