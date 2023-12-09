Polisiye haberler

SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK, TEDAVÜLE SÜRMEK VE SAHTEKARLIKLA PARA

TEMİN ETMEK

Mart 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirketin işletmecisi ile çalışanı

olan H.T.(E-39) ve F.C.(E-45)’nin, Gönyeli’de bir şahıs tarafından yaptırılmakta olan bir

apartmana ait iki dairenin satış işlemlerinin yapılması maksadıyla, mal sahibinin kendilerine

yetki ve izin vermemesi rağmen, şirket adına söz konusu daireler için sahte satış sözleşmesi

hazırladıktan sonra, sözleşmeyi daireleri satın alacak şahıslara verip tedavüle sürmek suretiyle,

bahse konu iki şahıstan toplam 25 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir.

Olay polisin bilgisine üzerine H.T. ve F.C. tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam

etmektedir.





HIRSIZLIK(GELİŞME)

03.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten alkollü içki çalınması ile

ilgli olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan E.G.M.

(E-21) ve Ö.K.(E-21)’nin, Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki ayrı marketten toplam 4 şişe daha

alkollü içkiyi de çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TABİPLER BİRLİĞİ VE GÜMRÜK İSTİHSAL YASALARINA AYKIRI HAREKET ETMEK

08.12.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele’de, S.B.D.(K-44), yetkili makamdan

izinsiz olarak bir şahsın yüz ve ağız bölgesine, botoks ile dolgu işlemi yaptığı sırada suçüstü

tespit edilerek tutuklanmıştır. Akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise,

botoks yapımında kullanılan muhtelif ilaç ve tıbbi malzemeleri gümrüksüz olarak tasarruf ettiği

de tespit edilerek, söz konusu malzemeler emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam

etmektedir.





KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

08.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve

kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak

ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.



TRAFİK KAZASI

08.12.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde,

Evrim GÜRYEL (K-44) yönetimindeki SR 714 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru

seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve

dikkatsizce şerit içerisinde sağa doğru hareket ederek dönüş yapmaya çalışan Vlademır Anatol

Evıch VODKA (E-45) yönetimindeki bisikletin sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu

yaralanan bisiklet sürücüsü Vlademır Anatol Evıch VODKA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan

Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç

sürücüsü Evrim GÜRYEL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.