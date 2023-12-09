Polisiye haberler

SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK, TEDAVÜLE SÜRMEK VE SAHTEKARLIKLA PARA
TEMİN ETMEK
Mart 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirketin işletmecisi ile çalışanı
olan H.T.(E-39) ve F.C.(E-45)’nin, Gönyeli’de bir şahıs tarafından yaptırılmakta olan bir
apartmana ait iki dairenin satış işlemlerinin yapılması maksadıyla, mal sahibinin kendilerine
yetki ve izin vermemesi rağmen, şirket adına söz konusu daireler için sahte satış sözleşmesi
hazırladıktan sonra, sözleşmeyi daireleri satın alacak şahıslara verip tedavüle sürmek suretiyle,
bahse konu iki şahıstan toplam 25 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir.
Olay polisin bilgisine üzerine H.T. ve F.C. tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam
etmektedir.
HIRSIZLIK(GELİŞME)
03.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten alkollü içki çalınması ile
ilgli olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan E.G.M.
(E-21) ve Ö.K.(E-21)’nin, Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki ayrı marketten toplam 4 şişe daha
alkollü içkiyi de çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
TABİPLER BİRLİĞİ VE GÜMRÜK İSTİHSAL YASALARINA AYKIRI HAREKET ETMEK
08.12.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele’de, S.B.D.(K-44), yetkili makamdan
izinsiz olarak bir şahsın yüz ve ağız bölgesine, botoks ile dolgu işlemi yaptığı sırada suçüstü
tespit edilerek tutuklanmıştır. Akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise,
botoks yapımında kullanılan muhtelif ilaç ve tıbbi malzemeleri gümrüksüz olarak tasarruf ettiği
de tespit edilerek, söz konusu malzemeler emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam
etmektedir.
KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK
08.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve
kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak
ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
TRAFİK KAZASI
08.12.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde,
Evrim GÜRYEL (K-44) yönetimindeki SR 714 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru
seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve
dikkatsizce şerit içerisinde sağa doğru hareket ederek dönüş yapmaya çalışan Vlademır Anatol
Evıch VODKA (E-45) yönetimindeki bisikletin sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu
yaralanan bisiklet sürücüsü Vlademır Anatol Evıch VODKA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç
sürücüsü Evrim GÜRYEL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
09.12.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde,
Selin Üresin OKÇU (K-35) 107 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VP 286
plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Beylerbeyi Trafik ışıklarına
geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o
esnada Kurtuluş caddesi üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için batı istikametine doğru
seyreden Bilge ÇAVUŞOĞLU (K-18) yönetimindeki SB 989 plakalı salon aracın önünü
tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VP 286 plakalı araç sürücüsü
Selin Üresin OKÇU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
TRAFİK DENETİMLERİ
08.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri
sonucu; toplam 940 araç sürücüsü kontrol edildi ve 113’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç
kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak,
6’sı sigortasız araç kullanmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri
takmadan araç kullanmak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 104’ü diğer trafik
suçlarından olmak üzere toplam 267 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek
aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 araç sürücüsü tutuklanmış ve 22 araç ise trafikten men
edilmiştir.