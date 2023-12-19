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DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Şampiyon Melekler için kermes düzenleyecek

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DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Şampiyon Melekler için kermes düzenleyecek
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), sosyal sorumluluk projesi kapsamında yarın saat 10.40’tan itibaren, DAÜ YDİHO ön bahçesinde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına kermes düzenleyecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kermeste dünyanın dört bir yanından KKTC’ye öğrenim görmek üzere gelen DAÜ öğrencileri, kendi kültürlerine ait yemekleri satışa sunacak. Satışlardan elde edilecek gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.
DAÜ öğrencileri, “Charity Day” (Hayırseverlik Günü) olarak belirlenen bu etkinlikle kuracakları stantlarda, hazırlayacakları birbirinden lezzetli kültürel ev yemeklerini DAÜ’lülerin ve halkın beğenisine sunacak.
Kermes etkinliğine ilişkin DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam tarafından yapılan açıklamada, Şampiyon Melekler için düzenlenecek olan kermese tüm halkın davetli olduğu bildirildi.
 
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