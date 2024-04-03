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Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine seçilen Tokatlı görevlendirme yazısını aldı

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Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine seçilen Tokatlı görevlendirme yazısını aldı
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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylama neticesinde Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine seçilen Şahap Tokatlı’ya görevlendirme yazısını takdim etti.
Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre Meclis Şeref Salonu’nda Tokatlı’yı kabul eden Töre konuşmasında, Tokatlı’nın oylamada 47 oyun 28’ini alarak Cumhuriyet Meclisini temsilen Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine seçildiğini söyledi.
Diğer aday Özgür Dayıoğlu’nun da ciddi bir oy aldığını belirten Töre, Şahap Tokatlı’ya yeni görevinde başarılar diledi.
-Tokatlı
Şahap Tokatlı da, Yüksek Adliye Kurulunun münhaline başvurduğunu ve milletvekillerinin de teveccühü ile bu göreve seçildiğini belirterek; devlete, millete ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.
Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine seçilen Şahap Tokatlı 3 yıl süresince Cumhuriyet Meclisini temsil edecek.
 

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Etiketler; #Şahap Tokatlı
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