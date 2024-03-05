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DAÜ personel şampiyonası yapıldı

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DAÜ personel şampiyonası yapıldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) personeline yönelik voleybol, basketbol ve futsal turnuvaları yapıldı.
 
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, 19 Şubat-1 Mart arasında düzenlenen turnuvalar, geçen cuma günü DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanan final müsabakaları ve Cumhuriyeti Meclisi ile DAÜ arasında oynanan anı maçı ile sona erdi.
 
Turnuvaya DAÜ’nün çeşitli fakültelerinden ve birimlerinden toplam 12 takım katıldı.
 
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