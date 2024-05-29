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Çocuklar doyasıya eğlenecek

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Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin her yıl 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel düzenlediği Çocuk Şenliği'nde, çocuklar doyasıya eğlenecek

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Çocuklar doyasıya eğlenecek
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Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin, her yıl 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel düzenlediği Çocuk Şenliği bu yıl yine dopdolu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gönyeli Belediyesi Eski Hizmet Binası’ndan başlayacak kortej yürüyüşü Yalçın Park’a kadar sürecek. Ardından ise Gönyeli Yalçın Park’ta çocuklar birbirinden güzel gösterilerini ailelere ve katılımcılara sunacak. Muhteşem gösterilerin yanı sıra çocukların gönüllerince eğleneceği birçok farklı aktivite de yine Gönyeli Yalçın Park’ta olacak.
30 Mayıs Günü gerçekleşecek kortej ile başlayacak Çocuk Şenliği’nde, 31 Mayıs Günü ise Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin Damla Sokak’ta yapımı tamamlanan parkı çocuklar için hizmete açmasıyla devam edecek.
1 Haziran Cumartesi günü ise Gönyeli Alayköy Belediye Bulvarı’nda Uçurtma Şenliği ve Yenikent Alışveriş Şöleni düzenlenecek. Yine aynı günün akşamında birbirinden özel konserler ve etkinlikler çocuklarla buluşacak.
2 Haziran Pazar Günü ise Alayköy’de Çocuk Şenliği düzenlenecek. Böylelikle Gönyeli Alayköy’de çocuklar Dünya Çocuk Günü’nü muhteşem etkinliklerle kutlamış olacak.
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