Çocuklar bayram etti

1 Haziran Dünya Çocuk Günü, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği işbirliğinde düzenlenen 32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali önceki gün Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı.Festival, Namık Kemal Meydanı'na kortej yürüyüşü ile başladı.1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısı ile Mağusa’da geleneksel olarak düzenlenen festival, dört yıl aradan sonra bu yıl yeniden organize edildi.Etkinlikler kapsamında Mağusa Kültür Derneği Kadın Ritim Grubu Gösterisi, çeşitli okullardan dans ve halk dansları gösterileri, atölyeler, oyunlar ile çeşitli standlar da yer aldı.Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada,bu yıl 32’incisi düzenlenen Çocuk ve Gençlik Festivali'nin gelişerek sürdüğünü ifade ederek, belediyenin birçok konuda olduğu gibi öncülük yapmaya devam edeceğini söyledi.1 Haziran Dünya Çocuk Günü, Girne'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.Ramadan Cemil Meydanı, Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Belediye Binası Önü) yer alan etkinlikler, saat 10.30’da başladı ve gün boyu devam etti.İskele Belediyesi de, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında dün İskele Belediyesi Halk Plajı’nda çocukları ağırladı.İskele ve 21 köyünden otobüslerle çocukların getirildiği Dünya Çocuk Günü etkinliğinde çeşitli ikramlar yapıldı, yarışmalar ve “Colour Fest” etkinliği yapıldı.