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Çocuk hakları farkındalık etkinliği düzenlendi

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SOS Çocukköyü Derneği’nin paydaşlar ve gönüllü destekçilerle birlikte organize ettiği, çocuk hakları farkındalık etkinliği, geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda gerçekleşti

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Çocuk hakları farkındalık etkinliği düzenlendi
 

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bisiklet turu ile başlayan etkinlik, dernek eğitmenlerinin kurduğu survivor parkurunda çeşitli aktiviteler, basketbol gösteri maçı, KKTC Jimnastik Federasyonu sporcularının gösterileri, Cranberries Dance and Gym Center’in hazırladığı dans gösterisi, Berkem Darbaz ve arkadaşlarının özel alandaki BMX gösterileri ve Lefkoşa Ritm'orkestra ekibinin performansı ile devam etti.





Katılımcılar “Bana Söz Ver” yazılı bantlar takarak, çocuk hakları için bütünsel bir çağrı yaptı.



Etkinlik, Kızılbaş Parkı için Lefkoşa Türk Belediyesi, aktivitelerde KKTC Basketbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, KKTC Jimnastik Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, KKTC Hentbol Federasyonu, gösterilerde Cranberries Dance & Gym Merkezi, Berkem Darbaz ve arkadaşları BMX gösterisi, Serdar Eren, EFS Medya, Oral Foto, LTB Ritmorkestra ekiplerinin gönüllü destek ve katılımı ile düzenlendi.

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