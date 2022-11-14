Hayata tutunamadı

Güzelyurt sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Emekli Tuğgeneral İbrahim DAĞMAN'ın kıymetli eşi Ayşen DAĞMAN yakalandığı hastalığa yenik düşerek, bir sūredir tedavi gördüğü Ankara'da vefat etti.

Cenazesi adaya getirilmesini müteakip yarın (15 Kasım salı günü) öğle namazını sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.