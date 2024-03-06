Sevenleri yasta

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Lefkoşalı olup uzun yıllardan beridir Girne’de yaşamını sürdüren İlker Ceyhun dün vefat etti.

Ceyhun’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedildi.

