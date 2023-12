Büyükkonuk bölgesi Sosyal Konut Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve KTMMOB Mimarlar Odası iş birliğinde düzenlenen “KKTC Ülkesel Yerel Dokuya Uygun Düşük Maliyetli Sosyal Konut (Büyükkonuk Bölgesi) Ulusal Mimari Proje Yarışması” ödül töreni, sergi ve kolokyum etkinliği dün akşam gerçekleşti.Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) konferans salonunda düzenlenen etkinlikte açılış konuşmalarını KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler ve Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu yaptı.Etkinlik, konuşmaların ardından ödüllerin ve belgelerin takdimi ile devam etti.Gecede; ekibi adına Çağan Yiğit, yine ekibi adına Enç Bodamyalızade ve Ekrem Z. Bodamyalızade, katılım belgelerini aldı.Üç proje için mansiyon başarı sertifikalarını ve ödüllerini ekibi adına Eren Tümer, ekibi adına Şifa Arı ve Ramazan Ümit Keskin ile yine ekibi adına Halil Toprakçı aldı.Gecede; ekipleri adına üçüncülük ödülü Cenk Atun, Zafer Cafer Volkan ve Yusuf Gazi’ye taktim edilirken ikincilik ödülü ekipleri adına Yücel Köken ve Eser Köken İşleyici’ye taktim edildi.Birincilik ödülünü ise yine ekipleri adına Hasan Zafersoy, Mete Keleş, Bayram Mahmut, Ali Şanlıkol aldı.Ödül töreni etkinliği, jüri üyelerine, danışman jüri üyelerine ve raportörlere teşekkür ve katkı belgelerinin takdiminin ardından açılış konuşmaları ile devam etti.ADANIR: KURUMLARIN VE KAMUNUN KENDİ ÜLKESİNDEKİ İHTİYAÇLARA KENDİ TEKNİK İNSANLARI İLE ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİRKıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, proje yarışmalarının önemine dikkat çektiği konuşmasında kamunun ve kurumların ülkenin ihtiyaçlarına kendi teknik insanları ile çözüm üretmeye çalışmasının önemine ayrıca işaret etti.İleriki günlerde daha fazla projeler üretileceğine inanç belirten Adanır gecede şunları kaydetti:“2005 yılında yönetim kuruluna girdikten sonra yarışmaların yapılması için tabiri caizse kapı kapı gezdik. Şimdi gerek kurumlarımızın gerekse üye arkadaşlarımızın vermiş olduğu çabalar sonucunda ve bundan önce yapılmış olan projelerde verimli, güzel sonuçlar elde etmiş olmamızın da katkısıyla yarışma sayımız gün ve gün artmaktadır. Bu durum da sevindiricidir. Özellikle kurumların ve kamunun kendi ülkesindeki mimarlara, mühendislere değer verip de kendi ihtiyaçlarına kendi teknik insanları ile çözüm üretmeye çalışması bizim için çok önemlidir. Bundan dolayı da ileri günlerde daha fazla projeler geleceğini ümit ediyorum. Katılan tüm yarışmacılarımızın emeklerine teşekkür ederim. Tatmin edici projeler geldiği sürece yarışmaları düzenleyen kurumlar da bundan memnuniyetini belirtip, diğer kurumlara örnek olarak devamının sağlanması söylemini geliştirecektir. Bu sürecin başlangıcında özellikle kamu ile ilgili kısımlarda sıkıntılarımız oldu. TOKİ’nin gelmesi, bu projelerin yapılması ile ilgili çok gündeme gelen konular oldu. Bu konuda birlikte yürüdüğümüz Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne (KTİMB) çabaları için teşekkür ederim. Bu yarışmanın gerçekleşmesinde KTİMB’nin büyük gayreti vardır. Her zaman için kurumlar olarak bizim bu ülkede birbirimizden destek alarak, ülkemiz ve toplumsal faydalar paydasında bir arada çalıştığımız sürece dışarıdan gelecek her türlü hizmetin önüne geçeceğimize inanıyorum. Bu noktada KKTC İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi’ne verdiği destekten dolayı da çok teşekkür ederim. Bizim buradaki tüm meslektaşlarımız sonuçta bu ülkeye bir değer katmak için çalışmaktadır. Bu değeri görüp de karşılığını veren siyasi iradenin de her zaman için yanında olmaya hazırız.”GÜRCAFER: SOMUT ADIMLARI ATABİLMEMİZ İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY BİRLİKTELİĞİ SAĞLAYABİLMEKTİRKıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, toplumsal varlık ile direkt ilişkili olan toplumsal dayanışmaya gerek KTİMB’nin gerekse şahsının çok önem verdiğini belirtti.Bu noktada sosyal konut projesinde bir araya gelinmesinin kendisi açısından çok anlamlı olduğunu dile getiren Gürcafer, açılış konuşmasında şunları kaydetti:“Bizim birçok konuda birlikte hareket etmemiz ve kendi yaralarımıza merhem olmanın yolunu bulmamız çok önemlidir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımda; Kıbrıs Türk toplumunun kendi kültürünü, gelenek göreneklerini koruyarak, kendi varlığını sürdürmesi için yapması gerekenler vardır. Bu sadece söylem ile olmaz. Hepimizde bu hassasiyet vardır ama iş uygulamaya geldiği zaman maalesef bu eksiklerle karşı karşıya geliyoruz. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bizim paydaşımızdır. Eskiden bu yana çok iyi bir diyaloğumuz vardır. Ancak o somut adımları atabilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey birlikteliği sağlayabilmektir. Kıbrıs Türk toplumu geçmişte o dayanışmayı gösterdi ve bunun neticesinde de çok şeyi başardı. Ama maalesef çok uzun yıllardır bölünmüşlükten beslenen bir siyasi yapı ile karşı karşıyayız. Toplum da şu veya bu şekilde kutuplara ayrıldı. Bunun sonucunda da maalesef açıklarımız, yaralarımız büyüdü.Son dönemlerde bir şeyin farkına vardık. Eğer biz bir araya gelir kendi sorunlarımızı masaya yatırırsak çözüm bulabiliriz. Pandemi ile birlikte bunun başlangıcını gördük. Deprem olayı ile karşı karşıya kaldık. Bu süreçte de Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak modellemesini, projelerini yaptık ve yapımına başladık.“ÇOK GÜZEL BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİK. TOPLUMUN FARKI KESİMLERİNE DE ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDERİM”Şimdi ülkemizde ortaya çıkan çok ciddi bir konut ihtiyacı vardır. Bunu eğer biz kendimiz yapmazsak birileri gelip bize yapacak, ondan sonra da beğenmeyeceğiz ve karşı çıkacağız. Lakin başaramayacağız ve istemediğimiz şeyler olacak. Dolayısıyla bunu da bizim yapmamız gerektiğini düşündük. Bu noktada çok güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Bu dayanışma örneğinin toplumun farkı kesimlerine de örnek olmasını temenni ederim. Kendi kendimize yetebilmek, çocuklarımıza iş imkanı yaratabilmek, göçün önüne geçebilmek toplumsal dayanışma ile, bir araya gelinerek, birlikte çalışarak başarılabilir. Benim de buna inancım sonsuzdur.“SOSYAL KONUT PROJESİNİN BAŞLANGIÇ OLACAĞINA VE İYİ BİR SIÇRAMA OLUŞTURACAĞINA İNANIYORUM”Sosyal konut projesinin başlangıç olacağına ve iyi bir sıçrama oluşturacağına inanıyorum. 3-4 yıl sonra baktığımızda köylerimizde, köylerimizin dokusuna uygun, köylerimizin doğası ile barışık, sektörlerin düşünce bazında birbiri ile ters düşmediği ama insanlarımızın konut ihtiyacını karşılayacağımızı, üstelik bunu da hiç kimseden para almadan, tamamen kendi kaynaklarımızla başarabileceğimizi göreceksiniz. İnanıyorum ki bunu başarmamız başka ihtiyaçlarımız doğrultusunda toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmesini sağlayacaktır. Bu düşüncelerle bu projeye katkı koyan, emek harcayan herkese çok çok teşekkür ederim.”BEŞERLER: İŞİN EN SON NOKTASINA KADAR BİRLİKTE HAREKET ETME SÖZÜ VERİYORUMKKTC İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler, sosyal konut projesinin bir ilk adım olduğunu kaydederek, “bu ilk adımı bu ülkenin en değerli kurulları ile birlikte atmanın çok büyük gururunu yaşıyorum” dedi.Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda yurttaşların en büyük problemlerinden birinin de konut edinme problemi olduğuna dikkat çeken Beşerler, bu problemin çözümüne ilişkin uzun süredir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.Bu çalışmaların geçmiş dönemde yapılan yasaların tadilatı ile başladığını söyleyen Beşerler, gelinen noktada duyduğu memnuniyet ve gururu paylaştı.Beşerler, şunları kaydetti:“Bu gece benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Bugün burada bu işin liyakat noktasında en üstünde bulunan kurullarımızla birlikte olmanın vermiş olduğu gurur içerisindeyim. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), KTMMOB Mimarlar Odası ve İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi olarak bu akşam proje anlamında ilk adımını attığımız sosyal konut projelerinde bir araya gelmişsek bunun çok değerli ve önemli bir anlamı vardır. Bizler toplum olarak bu anlamı özümseyerek, tüm alanlarda bu iş birliğini yayarak çok güçlü şeyler yapabiliriz. Bu gece de bunun bir ispatıdır.İçişleri Bakanlığı olarak, Sosyal Konut Müdürlüğü olarak, Başbakanlık olarak atılan bu ilk adımda nasıl ki liyakat noktasında en üstte bulunan kurullarımızla birlikte isek, omuz omuza, kol kola, hak sahiplerine konutlarını teslim ettiğimiz ana kadar beraber olarak, istişare içerisinde bu işi başaracağız. Bu çok önemlidir. Bu akşamın bir diğer önemi de bu noktadadır.Bu proje; kamu, kurum ve kuruluşlarımızla bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizin farkına varmamızı sağlayacak bir projenin ilk adımıdır bu. Bundan sonraki süreçlerde de bu iş birliği ile aslında çok daha güzel işler yapabileceğimizi umut ederek bu akşamın özel olduğunu anlatmaya çalıştım. Ben dairem adına, kurumlarımızla her daim istişare ederek yan yana, kol kola, omuz omuza giderek, işin en son noktasına kadar birlikte hareket etme sözü veriyorum.Bu projeleri bu noktaya getirip emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın ilk anından beri birlikte çalıştığımız arkadaşlarıma da özverilerinden, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu bir ilk adımdır ve ben bu ilk adımı bu ülkenin en değerli kurulları ile birlikte atmanın çok büyük gururunu yaşıyorum. Bu adımdan sonraki adımlarda da birlikte olacağımızın bilinciyle de ayrıca gururluyum. İnşallah temel atmada da, konutların hak sahiplerine tesliminde de yine birarada olacağız.UZUNOĞLU: KAMUYA VE ÖZELE ‘YARIŞMA İLE YAP!’ ÇAĞRILARIMIZ SONUNDA KARŞILIK BULDUKTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, mimarı proje yarışmalarının güçlü fikirlerin gelişmesine imkân sağlayan, yeni fikirlere ve denemelere açık, çevresel konularda farkındalık yaratan çok önemli bir olduğunu söyledi.Proje yarışmalarının ayrıca mimarlık nesnesi olmanın çok daha ötesinde, mimarların tasarım düşünlerini mimarlık camiası ile paylaşabildikleri en etkin araçlardan biridi olduğunu kaydeden Adanır, “serbest çalışan mimarların sektörün pratiğe yönelik beklentileri karşısındaki kısıtlamalarından sıyrılıp tasarım denemelerine girişebilecekleri ve bunu kendi mimari söylemlerine oturtabilecekleri yegane yol mimari proje yarışmaları görülebilir. Yarışmalar, serbest çalışan mimarlara bir özgürlük alanı sunarken akademisyen mimarların da söylemlerini projelendirmelerine olanak sağlar. Mimari proje yarışmaları iki alanda mesleklerini sürdüren mimarlara, birikimlerini, ürettikleri mimari söylemlerini eşit şartlar altında test etme fırsatı verir. Gençlere fırsat yaratır. Deneyimli mimarlar ile genç mimarların iş birliği yapmasını, meslek adamlarının bira raya gelmesini ve mimarlığın tartışmasını sağlar” ifadelerini kullandı.KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:“Mimarlar Odası olarak bizler de yarışmaları her zaman teşvik ediyoruz. Kamuya ve özele ‘yarışma ile yap!’ çağrımızı geçtiğimiz yıllarda birkaç kez yapmıştık. Bu çağrılarımız sonunda karşılık buldu. Bu yıl gerek kamu gerekse özele çok sayıda mimari fikir yarışmasının düzenlenmesine dair talep vardır. Bunların içerisinde şüphesiz sosyal konut projeleri bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bizler sosyal konut projelerinin yarışmalarla elde edilmesi fikrini yıllarca dile getirdik. Aynı tip binaların ülkenin her tarafına, o bölgenin mimari dokusu dikkate alınmadan bir iki plan projesi üzerinden yapılması yerine çağdaş kentsel planlama ve tasarım çerçevesinde her bölgenin kendi yöresel mimari kimliğine saygılı, kullanılabilir, yaşanabilir, projeler üzerinden yapılmasını savunduk.Bu proje yarışmasında da bu niteliklerin ortaya çıktığını görebiliyorum. Esnek tasarım ilkeleri ile çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarına alternatifli cevap verebilen, iklimsel ve çevresel özellikleri ön planda tutan bir anlayış ile projelerin hazırlandığını da görebiliyoruz. Ümit ederim ki KKTC’nin diğer bölgelerinde de gerçekleştirilecek toplu konut ve sosyal konut projelerinde de aynı titizlikle projeler, yarışmalarla elde edilir. Gerçekten Kıbrıs Türk toplumu eğer niyet ederse atından kalkamayacağı hiçbir olayın olmayacağına inanmaktayım.“BÖYLESİNE KISA BİR SÜREDE BÖYLE NİTELİKLİ PROJELERİN ORTAYA ÇIKMASININ TAKTİRE ŞAYAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”Bu yarışmanın gerçekleşmesinde önemli inisiyatif alan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Sayın Cafer Gürcafer’i ve KTİMB Yönetim Kurulu’nu kutluyorum. Bu tip çalışmalarda bize her zaman destek veren birlik başkanımız Sayın Tunç Adanır’a, çalışmanın başından beri yarışmala ile ilgili verilerin toplanmasında önemli katkıları olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) İmar ve Şehir Planlama ve Sektörel Hizmetler Müdürü Sayın Fazıl Taneri’ye, İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler’e ve yine bu birimde görev yapan Sayın Ahmet Hafız’a yarışma sürecinde yapmış oldukları işbirliği ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.Bu yarışmanın ihtiyaç programlarının hazırlanmasında, değerlendirmelerde ve raporların hazırlanmasında önemli görev yapan tüm jüri üyelerimize, danışmanlarımıza ve raportörlerimize çok teşekkür ederim. Yarışmanın her aşamasını başarı ile düzenleyen Organizasyon Komitesine, Mimarlar Odası personeline ve Yönetim Kurulu üyelerine de katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Şüphesiz bu tip yarışmaları anlamlı kılan, katılan eserlerdir. Dolayısıyla yarışmaya katılan tüm ekipleri hepimizin ayrı ayrı tebrik etmesi gerekiyor. Böylesine kısa bir sürede böyle nitelikli projelerin ortaya çıkmasının taktire şayan olduğunu düşünüyorum. Ödül alan alamayan tüm arkadaşlarımızı tebrik eder, hepsinin başarılarının devamını dilerim.”