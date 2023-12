Aykut Group of Companies 20. yaşını kutladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin otomotiv ve inşaat sektörünün önde gelen ismi Aykut Group of Companies'ın 20. Yılı The Arkın İskele Hotel’de gerçekleşti. Firmanın 20 yıllık başarı dolu geçmişini kutlamak ve çalışanları ile bir araya gelmek amacıyla düzenlenen bu özel gece heyecan ve coşku ile kutlandı.Aykut Group of Companies kurucusu Aykut Satvet konuşmasında, “Bu 20 yıllık süreçte hep birlikte yarattığımız başarı hikayesi muazzamdı, ancak masalarda oturan sizler, bu yolculuğun en değerli parçasısınız. Aykut Group of Companies’in başarısı, bir ekip çalışmasının ürünüdür… Ve sizler bu başarının temel taşlarısınız…Değişen dünyaya adapte olmak, inovasyonu ve teknolojiyi benimsemek için birlikteçalışmayadevam edeceğiz.Şirketimiz sadece ticari başarılar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda ülkemize ve toplumaönemli katma değerler sağlama yolunda, önemli adımlar attı. Sosyal sorumluluk, bizim için sadece bir kavram değil, kalbimize işlemiş bir değerdir.Aykut Group of Companies olarak yenilikçi, teknolojiyi takip eden, sürekli gelişen ve modern dünya ile uyum içinde olmak, işlerimizi rekabetin ötesine taşıyor… Yenilik sadece ürün ve hizmetlerimizde değil, aynı zamanda iş yapma biçimimizde de kendini gösteriyor…” dedi.Aynı zamanda 20. Yıl dönümü kesilen pasta ve geceye damga vuran dans şovlarıyla kutlandı.