Bol hediyeli ve bol eğlenceli tombala gecesi

Güzelyurt bölgesinde yaz aylarının değişilmez eğlencesi olan kulüplerin düzenlediği tombala geceleri tam gaz sürüyor.Geçtiğimiz pazartesi akşamı Baf Ülkü Yurdu Kulübü’nün gerçekleştirdiği tombala gecesi hem zengin hediyeli hem de eğlenceli geçti.Gecede AYDER halk dansları topluluğu da gösteri yaparken, kulübe katkılarından dolayı Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile bazı kulüp taraftarlarına plaketler sunuldu.Oldukça yoğun katılımın olduğu tombala gecesinin sunuculuğunu Çetin Sadeli yaparken, sanatçı Örge Volkan, söylediği birbirinden hareketli parçalarla konukları eğlendirdi.Tombala gecesinin başında tombala biletleriyle birlikte verilen şans numaralarıyla katılımcılar altın yağmuruna tutulurlarken, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle güne özel 38 topa 20 bin TL’lik kartopu çekilişi de yapıldı.