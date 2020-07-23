“Denetim yapılmazsa toplumu daha kötü günler bekler”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, açılımla birlikte vakaların hızla arttığını, gelen kişilerin test sonucu çıkana kadar karantina süreçleriyle ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu, bazı kişilerin toplum arasına karıştıklarının zaten bizzat sağlık Bakanı tarafından dile getirildiğini kaydederek, “Denetim yapılmazsa maalesef toplumu daha kötü günler bekler” dedi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli bugün Meclis’te yaptığı konuşmada gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Angolemli, salgına ilişkin büyük bir tedirginlik yaşanmakta olduğunu, vakaların arttığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın tedirginliği giderecek açıklamalar yapması gerektiğini belirtti. Milletvekillerinin, halkın, sağlıkçıların, hazır olunmadığını söylediğini, buna rağmen kapıların açıldığını belirten Angolemli, hükümetin gazinolara teslim olduğu görüşünün hakim olduğunu söyledi.

Önlem alınmazsa, gerçek denetim yapılmazsa, daha kötü günlerin toplumu beklediğini kaydeden Angolemli, “Pandemi hastanesi ve hazırlıkların tamamlanması konusu 6 aydan beri konuşuluyor. Peki ne yapıldı?” diye sordu.

Angolemli, eksiklikler giderilemediyse açılma kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine de işaret etti.

