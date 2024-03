Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla boyama etkinliği düzenlendi.Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Girne, Güneşköy ve Gazimağusa’daki 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezine devam eden down sendromlu gençlere yönelik düzenlenen etkinlikte down sendromlu gençler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasının önünde sergilenmek üzere, ellerini boyayarak bir poster hazırladı.Etkinlikte ilk olarak down sendromlu öğrenciler söz aldı.Zehra Önsoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğuna dikkat çekerek, “Biz +1 farklıyız.” dedi, eğitim merkezlerine bir minibüs talebinde bulundu.Hasan Başarı, etkinlikte arkadaşlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, Ömer Elmasoğluları da posteri Galatasaray’ın renkleriyle boyamak istediğini kaydetti, eğitim merkezine bilgisayar istediğini söyledi.Öğrenciler ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sadık Gardiyanoğlu da, farkındalık etkinliğine katkı koyan herkese teşekkür ederek, “+1likteyiz.” dedi, bu kapsamda çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.Bakan Gardiyanoğlu, Zehra Önsoy’un minibüs talebine de yanıt olarak, hayırsever bir iş insanının 5 tane engelli aracı bağışladığı duyurusunda bulunarak, bu araçlardan 1 tanesini de kendilerine sağlayacaklarını belirtti.Hayırsever iş insanının ilk olarak gelecek ay adada olacak şekilde yolda olan 2 aracı bağışladığını söyleyen Gardiyanoğlu, ardından söz konusu iş insanının yaşadığı sağlık sorununun ardından, “engelli bireylerin yaşadığı sorunları bizzat yaşadım” diyerek, araç sayısını 5’e çıkardığını anlattı.ÜLKEDE 55 DOWN SENDROMLU KİŞİ VARÖte yandan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu belirterek “her zaman pozitif iletişim kuran, yürekleri sevgi dolu bu kardeşlerimizin yanındayız." dedi.Dinçyürek, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Down sendromunun bir kromozom anomalisine dayandığını kaydetti, Down sendromlu bireylerin 21'inci kromozomlarının 3 adet olduğunu ve bu nedenle Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edildiğini söyledi.Normal bir insanda 46 kromozom bulunurken, Down sendromu olan bireylerde bu sayının 47 olduğunu ifade eden Dinçyürek, bu durumun hücre bölünmesindeki hatalı bir süreç sonucunda meydana geldiğini ve bu nedenle Down sendromunun Trisomy 21 olarak da bilindiğini belirtti.Ülkede Down sendromlu bireylerin tespiti ve takibi için gerekli tarama testleri ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Dinçyürek, Down sendromu görülme sıklığının her 800 doğumda bir olduğunu ve dünya genelinde yaklaşık 6 milyon Down sendromlu kişinin yaşadığını belirtti.Dinçyürek, ülkede tespit edilen 55 Down sendromlu kişi bulunduğunu, bu kişilerin 28’inin kadın, 27’sinin ise erkek olduğunu, tespiti yapılan Down sendromlu kişilerin yüzde 76,7’sinin 18 yaşının altında iken yüzde 23,3’ünün 18 yaşın üstünde olduğunu kaydetti.