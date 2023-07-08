Binatlı'nın, tombala geceleri bir başka

Güzelyurt’un köklü kulüplerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü her Salı akşamı kulüp başkanı Velettin Taşkent ve başarılı ekipinin 3’üncüsü’nün düzenlediği tombala geceleri capcanlı ve yoğun bir ilgi ile devam etti.
Geçtiğimiz Salı akşamı Binatlı Spor Kulübü lokalinde yapılan ve ülkemizin sevilen sanatçısı Çilem Şahan ve piyanist Deniz Tekin’inin sahne aldığı gecede, sanatçılar konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.
Katılımın yoğun olduğu tombala gecesinde herkes güzel bir gece yaşadı.
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