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Arman Ratip Londra’da piyanı resitali verecek

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Arman Ratip Londra’da piyanı resitali verecek
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Piyanist-besteci Arman Ratip, Londra’da caz mekanı Cafe Oto’da aldığı davet üzerine 23 Temmuz’da piyano resitali verecek. 

Arman Ratip yaptığı yazılı açıklamada, kendi eserlerinden oluşan bir resital sunacağını bildirdi.

Açıklamada, Ratip’in Londra’da EMİ Plak Şirketi’ne iki albüm yaptığı ve Londra, Viyana, Salzburg, Bükreş, Ankara Uluslararası Müzik Festivali, İstanbul, Marlborough Uluslararası Müzik Festivali, Bursa, Berlin, İslamabad, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivalleri ve İbiza’da konserler verdiği de belirtildi.

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