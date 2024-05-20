Bilim Şenliği başladı

İki gün sürecek şenlikte katılımcılara eğlenceli ve öğretici deneyimler sunarak, genç kuşağın bilim ve teknolojiye ilgisi artırılmak amaçlanıyor

İki gün sürecek şenlikte katılımcılara eğlenceli ve öğretici deneyimler sunarak, genç kuşağın bilim ve teknolojiye ilgisi artırılmak amaçlanıyor.



Feyzioğlu: “Kıbrıs Türkü, milli teknoloji hamlesinde daima yükselecek”

Bilim Lefkoşa tarafından birincisi düzenlenen Bilim Şenliği'nin açılışı bugün yapıldı.Şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı (KIBZEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mert Balın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da şenliğin açılışına katılıp konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bilim Lefkoşa öğretmenleri gösteri sunumunda bulundu. Bilim Şenliği, stantların gezilmesi ve çeşitli etkinliklerle devam etti.Bilim Şenliği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Milli Eğitim Bakanlığı, İTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, T3 Vakfı ve KIBZEV tarafından destekleniyor. Şenlik, 9.30-14.30 saatleri arasında, “Kahramanzade Mahallesi Şht. Salih Şevket Sokak No:22/4 Lefkoşa” adresinde yer alıyor. Ülkedeki genç kuşağın bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedefleyen iki günlük şenlikte, ilginç bilim deneyleri ve bilimsel sergiler, robot teknolojileri, atölye çalışmaları, havacılık ve uzay atölyesi, matematik atölyesi, doğa fen atölyesi, girişimcilik, teknoloji tasarım ve tarım atölyelerine ait alanlarda etkinlikler düzenlenecek. Üniversitelerin bilim stantlarının da olacağı şenlikte, okçuluk, ebru ve seramik gibi sanatsal ve sportif faaliyetler de yer alacak.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, konuşmasına "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dün büyük bir coşkuyla kutladık. Bugün de 19 Mayıs ve milli dava ruhuna çok uygun bir şenlik yapıyoruz” sözleriyle başladı.Milliyetçiliğin ve vatan sevdasının kuru lafla, boş sözle ve hamasetle olmayacağını vurgulayan Feyzioğlu, “Çalışarak, üreterek, gençleri ve çocukları yetiştirerek olur” dedi.Bilim Şenliği’nin önemine değinen Feyzioğlu, söz konusu çalışmaların geleceğe yatırım olduğuna dikkat çekti.Kıbrıs Türkü’nün milli teknoloji hamlesinde daima yükseleceğinin altını çizen Feyzioğlu, “Türkiye ve KKTC, teknoloji hamlesinde omuz omuza, kol kola olacaktır” şeklinde devam etti.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Bilim Lefkoşa’nın kasım ayından bu yana büyük bir gayretle çocukların farkındalığını artırmak ve dünyada gelişen teknolojiyi geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.“Bu teknolojiyi geliştirecek olan öğrencilerimizdir” diyen Çavuşoğlu, farkındalıkları artan öğrencilerin geleceklerinde bu gelişimin hayat bulabilmesi adına kendi becerilerini geliştirmek isteyeceklerini belirtti.Geliştirme arzusunun kendilerini dünyada satın alınan birçok teknolojiyi üretme noktasına götüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Özverili ve fedakarlıklarıyla maddi harcamalarda bulunanlara, özellikle teknolojiyi ülkemize taşıma ve bu teknolojiyi ülke çocuklarının da üretmesine vesile olanlara teşekkür ederim” diye konuştu.“Bu fedakarlıkların karşılığı, mutlaka buradan mucitlerin çıkmasıdır.” diyen Çavuşoğlu, bu vizyona destek olduklarını ve gerekli katkıları yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da, Bilim Lefkoşa’nın Kuzey Kıbrıs’ta bulunan kardeşlerimizin bilim ve teknolojiyle buluşması maksadıyla açıldığını ifade etti.3 faklı ülkede merkezlerinin faaliyetlerini yürüttüğünü kaydeden Hıdır, “Türkiye haricinde KKTC ve Azerbaycan da bulunan Bilim Lefkoşa ve Bilim Bakü merkezleri vasıtasıyla kardeş ve akraba topluluklara ulaşmanın gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.Geçen yıllarda bilim merkezlerine katılan toplam ziyaretçi öğrenci sayısının 1 milyonu aştığını kaydeden Hıdır, Bilim Lefkoşa’nın teknolojiden astronomi havacılığa, doğa bilimlerinden matematiğe, tasarımdan teknolojiye ve tarım teknolojilerine kadar geniş yelpazede atölyeler sunduğunu ifade etti.Bilim Lefkoşa’da 7 atölye ile 6-14 yaş arası öğrencilere hizmet verdiklerini kaydeden Balın, 7 Kasım 2023’te açılan merkezde bugüne kadar 3 bin 82 öğrencinin hizmet aldığını belirtti.Balın, TEKNOFEST, TÜBİTAK, proje yarışmaları ve bilim olimpiyatları çalışmalarında gençlere destek verdiklerini ifade etti.Bilim kamplarının 24-28 Haziran tarihleri arasında yeniden yapılacağını kaydeden Balın, Deneysel Bilim Tarihi Projesi’nin ise 1-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi.