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Beş örgüt 9 Mart Doğa Bayramı etkinliği düzenliyor

Beş sivil toplum örgütü yarın 9 Mart Doğa Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenliyor. Yürüyüş saat 7.30'da Yeniboğaziçi Halk Plajı park alanında başlayacak.

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Beş örgüt 9 Mart Doğa Bayramı etkinliği düzenliyor
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Etkinlik sırasında Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu sunum yaparak günün anlam ve önemini anlatacak.

Etkinliği, “Her Daim Doğa Dostları Grubu, TOVAD,  Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Karpaz Dostları Derneği, Peyzaj Mimarları Odası” düzenliyor.
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