Beş örgüt 9 Mart Doğa Bayramı etkinliği düzenliyor

Etkinlik sırasında Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu sunum yaparak günün anlam ve önemini anlatacak.
Etkinliği, “Her Daim Doğa Dostları Grubu, TOVAD, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Karpaz Dostları Derneği, Peyzaj Mimarları Odası” düzenliyor.
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