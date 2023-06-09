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BAZAAR etkinliği GİGEM arka bahçede SOS yararına düzenlenecek

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18 Haziran pazar günü GİGEM arka bahçede SOS Çocukköyü Derneği yararına BAZAAR etkinliği düzenlenecek

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BAZAAR etkinliği GİGEM arka bahçede SOS yararına düzenlenecek
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SOS Çocukköyü Derneği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), 18 Haziran Pazar günü  Bazaar etkinliğine ev sahipliği yapıyor.
“İlkbahar Bazaarı” adıyla gerçekleştirilecek etkinlik, yiyecek içecek stantlarının yanı sıra farklı alanlardaki el emeği ürünler, birbirinden güzel çekilişler ve aktivitelerle renklenecek.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü bağlamındaki etkinlikler dahilinde gerçekleştirilecek olan Bazaar’da çocuklar için birbirinden renkli aktiviteler de yer alacak. GİGEM arka bahçede 10.00-15.00 saatleri arasında kurulacak Bazaar’a giriş için 50 Türk Lirası ödenerek, gün boyu yapılacak çekilişlerde sürpriz hediyeler kazanma şansı olacak.
Bazaar'dan elde edilecek tüm gelir, SOS Çocukköyü Derneği'ne aktarılacak ve Dernek çatısı altında bakım ve destek gören 181 çocuk ve gencin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak.


 
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